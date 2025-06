Borsa di Chiara Poggi: mistero smentito dai genitori

I genitori di Chiara Poggi si esprimono riguardo al caso della borsa della figlia, recentemente tornata al centro dell’attenzione. Nonostante voci che affermano che la borsa sia sparita e contenesse informazioni chiave, la famiglia smentisce fermamente. In un’intervista a TgCom24, il padre Giuseppe dichiara che la borsa non è mai stata rubata e non conteneva segreti o documenti rilevanti. La madre, Rita, mostra in tv l’oggetto, rimarcando che è stato restituito dai carabinieri pochi giorni dopo l’omicidio e che non fu mai trafugato durante un furto avvenuto nella casa di Groppello.

Un approfondimento de IlTempo.it suggerisce però che la borsa mostrata dai genitori non corrisponda a quella reale presente sulla scena del crimine. Ci si sofferma sulla Pinko Bag bianca che Chiara utilizzava, mai repertata e non menzionata negli atti del furto.

Inoltre, la famiglia respinge un’altra teoria riguardante un presunto scandalo legato al santuario della Madonna della Bozzola, che avrebbe potuto motivare l’omicidio. I genitori affermano che Chiara non avesse un legame significativo con quel luogo. Sottolineano anche come le voci e le speculazioni, alimentate da testimonianze anonime e affermazioni sensazionalistiche, stiano aggravando la già complessa situazione attorno al caso di Garlasco.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it