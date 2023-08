Borsa, confermata composizione indice FTSE MIB

– Il Comitato tecnico di FTSE Italia Index Series ha approvato le modifiche per l’indice FTSE MIB che diverranno effettive dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì 15 settembre 2023 e dunque da lunedì 18 settembre 2023.

Per il paniere FTSE MIB non vi sono variazioni dei componenti nessuna esclusione ed inclusione. E’ quanto emerge dalla consueta revisione degli indici FTSE Russell. La Lista di Riserva comprende Buzzi, Brunello Cucinelli, Reply, Saras.

Per quanto concerne gli altri indici, nel FTSE Italia Mid Cap Index entrano Digital Value, Ferretti, Lottomatica Group e Technoprobe. al posto di CIR – Compagnie Industriali Riunite, Datalogic, Safilo Group e WIIT. La lista di riserva cmoprende D’Amico International Shipping, Saes Getters, WIIT, CIR – Compagnie Industriali Riunite, Safilo Group, The Italian Sea Group, Garofalo Health Care, Rcs Mediagroup, Dovalue, Datalogic. Nel paniere FTSE Italia Small Cap Index entrano CIR – Compagnie Industriali Riunite, CY4Gate, Datalogic, Italian Design Brands , Safilo Group, Unidata e WIIT, che rimpiazzano Lventure Group e Ratti.

Nel FTSE Italia All-Share Index entrano CY4Gate, Digital Value, Ferretti, Italian Design Brands, Lottomatica Group, Technoprobe ,

Unidata ed escono Lventure Group e Ratti.