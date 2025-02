Borsa a Tracolla in Pelle Scamosciata di Moda con Manico Superiore e Alta Capacità

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

150,00 € - 25,99€

(as of Feb 08, 2025 17:40:30 UTC – Details )

Prezzo:





Borsa a tracolla in pelle scamosciata da donna, grande capacità, borsa a tracolla in pelle scamosciata alla moda autunnale, borsa a tracolla in pelle scamosciata sintetica, borsa a mano retrò alla moda

Specifiche:

Nome prodotto: borsa a tracolla in pelle scamosciata

Materiale principale: pelle scamosciata sintetica

Materiale della fodera: poliestere

Colore: marrone

Stile: retrò, utile, contemporaneo

Dimensioni: 38 x 25 x 16 cm/15 x 10 x 6 pollici

La confezione include:

1 pz * borsa a tracolla in pelle scamosciata per donna

Note:

1. Per le confezioni di nuova produzione, potrebbe esserci un po’ di odore quando viene prodotto per la prima volta. Dopo aver ricevuto il prodotto, posizionarlo in un luogo ben ventilato per disperdere l’odore.

2. A causa delle diverse misurazioni manuali, si prega di consentire lievi differenze di dimensioni.

3. Il colore effettivo potrebbe essere leggermente diverso dall’immagine a causa dei diversi monitor e degli effetti della luce.

4. In caso di domande, inviaci prima un’e-mail. Grazie per la comprensione e buon shopping!

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 38 x 25 x 16 cm; 500 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 ottobre 2024

Produttore ‏ : ‎ P-G-SHOP

ASIN ‏ : ‎ B0DKJMM9F4

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Donna