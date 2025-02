Borsa a Tracolla in Pelle Donna con Catena, Elegante e Compatta con Scomparti e Slot per Carte

28,99€ - 26,99€

Ispirandoci all'eleganza e allo stile senza tempo dei decenni passati, presentiamo con orgoglio la nostra collezione di borsa donna tracolla, dove l'attenzione per i dettagli, la scelta dei migliori materiali e la passione per l'artigianato sono i capisaldi del nostro marchio

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 22 x 6 x 16 cm; 520 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 novembre 2023

Produttore ‏ : ‎ TEUEN

ASIN ‏ : ‎ B0CN8XK75B

Numero modello articolo ‏ : ‎ 2299-BAG

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Donna

【2 Diversi Stili di Tracolla】La nostra borsa crossbody è dotata di 1 tracolla larga e 1 tracolla a catena in pelle. Queste due cinghie più popolari ti permettono di avere due stili di borse a tracolla per abbinare i tuoi abiti diversi allo stesso tempo! Dimensioni della tracolla larga: 30-50 pollici; dimensioni della tracolla in pelle: 28-50 pollici.

【Pelle Morbida e Pregiata】Questa elegante borsa a tracolla di piccole dimensioni è realizzata in PU pelle di alta qualità e fodera in poliestere. La squisita fattura assicura un tocco morbido e liscio, la cerniera d’oro è liscia e la chiusura hardware emana un forte senso di lucentezza, mostrando il tuo temperamento aristocratico.

【Design Multifunzionale】Questa borsa crossbody multifunzionale è dotata di un ampio scomparto a doppia cerniera con 1 tasca incorporata con cerniera e 4 slot per carte – per proteggere i vostri oggetti di valore, invece di un portafoglio per contenere le carte; 1 scomparto anteriore – per un facile accesso ai vostri effetti personali; 1 tasca antifurto con cerniera – invece di una borsa per cellulare per contenere il vostro telefono cellulare.

【Compatto e Leggero】Dimensioni: 22*6*16 cm/8,7*2,4*6,3 pollici (L-W-H), peso: solo 0,36 kg, può contenere portafoglio, cellulare, occhiali, chiavi e altri piccoli oggetti. Facile da trasportare, è adatto per passeggiate in città, viaggi, shopping, appuntamenti e altre occasioni.

【Regalo Perfetto】Questo è il regalo perfetto per ogni occasione come Natale, San Valentino, Compleanno della donna, Festa della Mamma, Ringraziamento e Anniversario. È un dolce regalo per fidanzate, mogli, madri e così via.