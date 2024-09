Borraccia Termica Super Sparrow: Senza Perdite e Senza BPA – 350ml, 500ml, 620ml, 750ml, 1L – Ideale per Bambini, Scuola, Sport, Campeggio, Yoga e Palestra

15,95€

Dal marchio

Per ogni avventura

Piuttosto che un semplice momento di sete, quando bevi da una bottiglia di Super Sparrow, scarterai l’impatto di salvare il pianeta da inutili sprechi.

Da escursioni e gite a viaggi su strada e notti sotto le stelle, le nostre bottiglie sono realizzate con cura e abbastanza resistenti da portare con sé tutto ciò che la giornata ha da offrire.

PROGETTAZIONE DI SUPER QUALITÀ – La bocca Standard è ideale per sorseggiare, pur mantenendo i cubetti di ghiaccio. Inoltre, la sicurezza è fondamentale, poiché le bottiglie sono realizzate in acciaio inossidabile 18/8 per uso alimentare non tossico BPA. La sua struttura in acciaio inossidabile per uso alimentare offre gusto puro, nessuna rottura e protezione dal calore e dalla luce.

ABBRACCIA LA VERA SALUTE – Il Cappuccio Sportivo Standard con Bocca Chiusa ti consente di idratarti con una mano sola e al volo. Inoltre, cappuccio in bambù con cappucci in acciaio inossidabile, senza BPA, senza piombo, senza ftalati. 2 cappuccio appositamente progettato per mantenere l’acqua nella tua bottiglia Super Sparrow fredda e calda , puoi goderti una corretta idratazione ovunque la lezione di yoga mattutina o fuoristrada ti porti.

TECNOLOGIA Insu-Shield – l’isolamento Insu-Shield a doppia parete e isolato sotto vuoto, la stessa tecnologia utilizzata in tutti i prodotti Super Sparrow, assicurerà che la tua bevanda preferita mantenga la sua temperatura per molte ore a venire. Inoltre, mantiene le bevande fredde fino a 24 ore o calde fino a 12 – indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

DUREVOLE E FACILE DA USARE – A differenza di altre bottiglie d’acqua leader, Super Sparrow ha un rivestimento in polvere, che ti dà una presa solida. Il Rivestimento in Polvere funziona con l’isolamento premium, che impedisce la formazione di condensa sulla parte esterna della bottiglia, per darti esattamente quello che vuoi in un sistema di consegna di un rinfresco quotidiano.

ACQUISTO GARANTITO – Sappiamo che hai delle opzioni qui e vogliamo fare la scelta migliore la più semplice, ed è per questo che offriamo una Garanzia di Soddisfazione al 100%! Tutti i Super Sparrow utilizzano materiali riciclabili e sono coperti dalla garanzia a vita del produttore.