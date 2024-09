Borraccia Termica per Bambini e Adulti KollyKolla 500ml con Cannuccia in Acciaio Inox Senza BPA

12,99€

Descrizione prodotto

Isolamento Sottovuoto Doppio

Isolato, eccellente isolamento termico, goditi immediatamente bevande fredde/calore.

Acciaio Inossidabile 18/8

Materiale alimentare, costruzione in acciaio inossidabile a doppia parete interna ed esterna, resistente alla ruggine, sicuro.

Vivace Rivestimento in Polvere

Rivestimento anti-sudore, facile da afferrare, colore vivace, alla moda e innovativo.

Ampio Design di Apertura

Facile riempimento con cubetti di ghiaccio e frutta, pulizia semplice e comoda.

Tempo di raffreddamento fino a 24 ore

Anche nelle calde giornate estive, la tua bottiglia termica sarà un compagno affidabile. Portala in spiaggia o a un picnic per mantenere fresche le tue bevande.

Tempo di mantenimento del calore fino a 12 ore

Indipendentemente dal freddo, la nostra bottiglia termica mantiene calde le bevande per molte ore. Dopo una passeggiata in un parco innevato o una giornata sulle piste da sci, goditi le bevande calde.

Coperchio versatile progettato per la migliore esperienza

Coperchio della maniglia

Coperchio della maniglia per il trasporto comodo, da fissare allo zaino.

Coperchio con cannuccia

Bevuta comoda direttamente dalla cannuccia, ottimo per lo sport.

Filtro integrato

Filtro per filtrare foglie di tè, pezzi di frutta e cubetti di ghiaccio.

Raccomandato per l’uso:

Escursionismo, viaggi, campeggio

Raccomandato per l’uso:

Corsa, allenamento, palestra

Raccomandato per l’uso:

Bevuta del tè, cubetti di ghiaccio, pezzi di frutta

Avventure all’aperto

Adatte al trasporto nello zaino

Ciclismo

Adatte per il portaborraccia della bicicletta / portabicchieri dell’auto

Sport Urbano

Ideali per lo sport e il tempo libero

Scuola

Scuola, bambini, pranzo.

Cucina Familiare

Incontri in famiglia, conservazione in cucina

Serie di borraccia KollyKolla

Dimensioni

500ml/1000ml

500ml/1000ml

350ml/500ml/800ml/1L/1.5L

350ml/500ml/750ml/1L

350ml/500ml/650ml/750ml

1900ml/3800ml

500ml/750ml/1L

Materiale

Tritan

Tritan

Tritan

Acciaio inossidabile 18/8

Acciaio inossidabile 18/8

Acciaio inossidabile 18/8

Acciaio inossidabile 18/8

Caratteristiche Speciali

Due modalità di bevuta

Due modalità di bevuta

Apertura a un clic

Due tappi

Tappo in acciaio inossidabile

Grande capacità

Leggero

Senza BPA, senza plastificanti

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

A Prova di Perdite

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Isolamento sottovuoto doppio

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✘

★ KollyKolla Borraccia Termica 500ML: non fare più affidamento su borracce di plastica economiche che potrebbero rompersi, la nostra borraccia in acciaio inossidabile è realizzata con materiali durevoli, per una bottiglia in grado di resistere ai tuoi allenamenti più duri! Corpo della bottiglia sottile e leggero, puoi portarlo ovunque. È perfetto per sport, attività all’aperto, viaggi, ciclismo, jogging, yoga, campeggio, adatto a studenti, bambini e anziani, uomini e donne.

★ MATERIALE AL 100% PRIVO DI BPA: la maggior parte delle bottiglie d’acqua in plastica più economiche rilasciano sostanze chimiche e alterano il gusto della bevanda quando vengono riempite. La bottiglia d’acqua KollyKolla è prodotta utilizzando un corpo della bottiglia in acciaio inossidabile di alta qualità e un coperchio senza BPA, senza ftalati, piombo o altri materiali tossici per la bottiglia d’acqua più sicura che non risucchia sostanze chimiche! borraccia termica con cannuccia.

★ 2 COPERCHI INTERCAMBIABILI – (1) Flip Straw Sport Cap offre senza sforzo un’elevata portata che rende facile bere dalla bottiglia senza rimuovere il tappo. (2) Coperchio maniglia: questo cappuccio viene fornito con anello di trasporto e filtro. Può bloccare le foglie di tè, frutta e cubetti di ghiaccio o qualcosa mentre bevi. Nota: il filtro deve essere utilizzato con il coperchio, altrimenti il coperchio non può adattarsi alla bocca della bottiglia.

★ MANTIENI CALDO E FREDDO: Progettata con una struttura a doppia parete altamente efficiente e isolata sottovuoto, la borraccia termica mantiene il freddo fino a 24 ore o il caldo fino a 12 ore. Nessuna condensa né sudorazione all’esterno. Raggiungi i tuoi obiettivi di idratazione quotidiana. Affidabile e altamente versatile nel suo utilizzo, questa borraccia diventerà la tua compagna quotidiana a casa, al lavoro o in viaggio.

★ SODDISFAZIONE GARANTITA: Tutte le borracce KollyKolla sono supportate da una GARANZIA di 1 anno, questo è un acquisto totalmente privo di rischi; non esitate a contattarci e sostituiremo la bottiglia d’acqua in caso di difetti di produzione. Il nostro team post-vendita professionale risponderà a qualsiasi problema riscontrato entro 24 ore.