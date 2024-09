Borraccia Termica in Acciaio Isolato Ion8 da 500ml, Antiperdita, Facile da Aprire e Pulire, con Maniglia e Sicurezza Aggiuntiva

18,69€

Dal marchio

UN CLIC PER BERE FACILMENTE

Progettati per l’uso in movimento, le bottiglie e tazze da viaggio ION8 sono a prova di perdita, si aprono con un clic e hanno una chiusura sicura.

Con beccucci protetti in modo sicuro, sono facili da pulire, resistenti agli odori, lavabili in lavastoviglie e mantengono le tue bevande fresche tutto il giorno.

In Recyclon, Acciaio o Isolato, in una vasta gamma di colori, design e dimensioni.

FUNZIONALE

I prodotti Ion8 sono pensati per l’uso in movimento. Antigoccia, triplo blocco, flusso di liquido senza versamenti, coperchio igienico che copre il beccuccio e si piega completamente.

DUREVOLE

Il nostro approccio implacabile alla qualità significa che utilizziamo solo i migliori materiali: acciaio inossidabile altamente resistente, Recyclon neutro in carbonio, con un focus su semplicità e affidabilità. Tutti sono senza BPA, durevoli e fatti per durare.

ETICO

I plastici Recyclon utilizzano 15% biomassa vegetale, meno energia e sono carbon neutral.

❄️🔥 Scopri la potenza dell’isolamento ThermoShield con la bottiglia d’acqua isolata Ion8. Questa tecnologia all’avanguardia mantiene le tue bevande calde o fredde per ore, garantendo un sorso rinfrescante ogni volta. Con un design anti-perdite al 100% e un flusso di liquidi senza versamenti. Ideale per scuola, ufficio, idratazione in movimento o avventure all’aperto.

👌 Goditi la comodità della nostra operazione con un solo tocco. Apri la tua bottiglia d’acqua Ion8 con un solo dito e bloccala per viaggiare in tranquillità. Il coperchio igienico si ripiega completamente fuori strada, così puoi bere in tutta sicurezza.

🎒 La bottiglia isolata Ion8 ha un design compatto e pratico, largo quanto una lattina, che si adatta a qualsiasi portabicchieri o zaino, rendendola il tuo compagno di viaggio perfetto. Inoltre, con il manico integrato, è sempre pronta a seguirti ovunque tu vada.

🧽 Lavabile in lavastoviglie, resistente e facile da pulire, questa bottiglia d’acqua in acciaio inossidabile resistente agli odori mantiene le tue bevande fresche e piene di sapore. Il rivestimento in polvere resistente ai graffi contribuisce alla sua longevità. È più di una semplice bottiglia d’acqua, è una testimonianza di qualità e resistenza.

🌱 Questa bottiglia d’acqua riutilizzabile non è solo pratica, ma anche ecologica. Ricaricabile, riciclabile, con vernice in polvere priva di solventi e totalmente neutra dal punto di vista del carbonio, è una scelta sostenibile che aiuta a ridurre i rifiuti di plastica senza compromettere lo stile o la funzionalità.