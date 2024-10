Borraccia Termica Grsta – 500ml in Acciaio Inox, Antiperdita, Senza BPA – Mantiene Caldo 12 Ore e Freddo 24 Ore per Palestra e Attività Outdoor

Price: 10,99€

(as of Oct 07, 2024 12:10:36 UTC – Details)





Descrizione prodotto

IL REGALO PERFETTO PER TUTTI

CHOISISSEZ LA TAILLE QUE VOUS SOUHAITEZ LE PLUS

MIGLIOR BICCHIERE D’ACQUA: Grsta BORRACCIA

PIENO DI ENERGIA OGNI GIORNO

Serie di Borraccia Grsta

🏆 RIMANI FREDDO e CALDO: la Grsta borraccia è realizzata in acciaio inossidabile a doppia parete con isolamento sottovuoto che mantiene le bevande fredde per 24 ore e mantiene caldo il tè, la zuppa o il caffè per 12 ore. Assicurati di gustare le tue bevande preferite alla temperatura più adatta per tutto il giorno.

🏆 MATERIALE PREMIUM IN ACCIAIO INOSSIDABILE: Borraccia termica 500ml realizzato in acciaio inossidabile per uso alimentare, privo di BPA e ftalati e non tossico per garantire gusto puro e nessun trasferimento di sapore. La struttura in acciaio inossidabile 18/8 di alta qualità è costruita per gestire cadute, ammaccature e materiali grezzi assortiti.

🏆 TAPPO RESISTENTE ALLE PERDITE: il coperchio è riempito con silicone alimentare per garantire che non vi siano perdite d’acqua. Puoi tranquillamente mettere borraccia acciaio inox nello zaino di scuola o nello zaino da viaggio di tuo figlio e non dovrai più preoccuparti di bagnare gli oggetti! Nel frattempo, il design senza sudore lo rende comodo e sicuro da tenere in mano.

🏆REGALO PERFETTO: Con il resistente rivestimento in polvere, borraccia inox sembra più colorato ed elegante, come il regalo perfetto e personalizzato! Ottimo per viaggi, escursioni, ciclismo, campeggio, pesca, palestra e altre attività.

💯 【Soddisfazione del cliente garantita】 Ti offriamo soddisfazione al 100% e un servizio clienti senza preoccupazioni. Il nostro servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a tutte le tue domande. Garantiamo una garanzia di rimborso di 60 giorni e una garanzia di 1 anno senza preoccupazioni. Puoi aggiungere Grsta borraccia il tuo carrello senza preoccupazioni.