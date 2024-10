Borraccia Motivazionale KollyKolla: 500ml/1L/1.5L per Sport e Tempo Libero, Senza BPA e Antiperdite, Ideale per Bambini e Adulti

Price: 12,99€

KollyKolla crea bottiglie d’acqua uniche e di alta qualità per la casa e l’esterno per bambini e adulti.

KollyKolla lavorerà con te per dare un piccolo contributo a un futuro sostenibile che sia positivo per il clima e gli oceani.

◎ 100% MATERIALE SICURO E SANO: La borraccia KollyKolla è realizzata in materiali importati di grado alimentare, leggera come una piuma, sia pratica che resistente, e priva di sostanze nocive. Non devi preoccuparti di eventuali componenti chimici dannosi presenti nella bottiglia che potrebbero influenzare la tua salute. Il design leggero di questa bottiglia sportiva portatile consente ai bambini di afferrarla facilmente, idratarsi rapidamente e mantenere alta la loro energia.

💪 BORRACCIA MOTIVAZIONALE INDICATORE TEMPO: Una capacità di 500 ml, KollyKolla borraccia bambini può soddisfare le tue esigenze idriche quotidiane. Il corpo della borraccia sportiva ha una scala del volume dell’acqua e una tabella degli orari, può ricordarti il volume giornaliero di acqua potabile, È più facile raggiungere il obiettivo giornaliero. Un modo senza precedenti di bere acqua, aiutandoti a bere più acqua, questa è una borraccia palestra molto interessante.

☜ È NEL NOSTRO DESIGN : Apri la bottiglia con un solo clic e inizia a bere! È così facile e conveniente! Il design pratico ti offre un’operazione più rapida, aprilo con una mano, così puoi goderti la tua bevanda preferita mentre corri, guidi, lavori. La borraccia bambini è dotata di un blocco di sicurezza e di una copertura ribaltabile per tenere fuori la polvere e prevenire fuoriuscite. Perfetto per la palestra, l’ufficio e le attività ricreative all’aperto

√ RENDILO UNICO: Leggero e portatile bottiglia d’acqua con cinturino da polso stente all’usura, facile da trasportare. Ha un filtro che entra ed esce in alto. La capacità è abbastanza sicura da soddisfare le esigenze di idratazione quotidiana dell’acqua. Una vasta gamma di combinazioni di colori. Il design elegante ti fa sembrare cool. È il compagno ideale per fitness, yoga, corsa, viaggi, escursionismo, ciclismo, tennis, campeggio, ufficio, scuola, caffetteria.

☜ Servizio di Soddisfazione: in caso di problemi nell’utilizzo del nostro prodotto, non esitate a contattarci. Abbiamo un team di assistenza clienti che risponderà alla tua email entro 24 ore. Ci sforziamo di risolvere il tuo problema e di migliorare ulteriormente la qualità del nostro servizio.