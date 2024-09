Borraccia Ion8 per Bambini: Antiperdita, Pratica e Lavabile con Design Unicorni

14,99€

UN CLIC PER BERE FACILMENTE

Progettati per l’uso in movimento, le bottiglie e tazze da viaggio ION8 sono a prova di perdita, si aprono con un clic e hanno una chiusura sicura.

Con beccucci protetti in modo sicuro, sono facili da pulire, resistenti agli odori, lavabili in lavastoviglie e mantengono le tue bevande fresche tutto il giorno.

In Recyclon, Acciaio o Isolato, in una vasta gamma di colori, design e dimensioni.

FUNZIONALE

I prodotti Ion8 sono pensati per l’uso in movimento. Antigoccia, triplo blocco, flusso di liquido senza versamenti, coperchio igienico che copre il beccuccio e si piega completamente.

DUREVOLE

Il nostro approccio implacabile alla qualità significa che utilizziamo solo i migliori materiali: acciaio inossidabile altamente resistente, Recyclon neutro in carbonio, con un focus su semplicità e affidabilità. Tutti sono senza BPA, durevoli e fatti per durare.

ETICO

I plastici Recyclon utilizzano 15% biomassa vegetale, meno energia e sono carbon neutral.

🦄 Vivi la gioia di un’ idratazione senza sprechi con la Borraccia per Bambini Ion8. Questa borraccia senza BPA al 100% antisperanza, adornata da un fantastico design a tema Unicorni, è perfetta per i tuoi piccoli esploratori. Mantiene i tuoi liquidi freschi e saporiti per tutto il giorno ed è l’ideale compagna per la scuola, le scatole per il pranzo o le avventure in viaggio.

☝️😊 La borraccia Ion8 per bambini è progettata con una comoda apertura con un dito per il coperchio del beccuccio. Copre igienicamente il beccuccio, il coperchio ribaltabile ha una tripla chiusura di sicurezza per mantenere sicuramente sigillata e pulita la bevanda del tuo bambino, anche quando gettata in una borsa. Il manico di trasporto integrato rimane nascosto finché non sei pronto a partire, rendendolo facile da trasportare.

🛡️ Dà priorità alla tua salute con il nostro design igienico. Il coperchio tiene il beccuccio al riparo da contaminazioni, aprendosi completamente fino a 240° per rimanere fuori dal percorso durante l’uso. Inoltre, con una bottiglia trasparente, puoi facilmente vedere quanto stai idratando.

🧽 La pulizia è un gioco da ragazzi con il nostro design facile da pulire e lavabile in lavastoviglie. Nessuna parte piccola o fessura di cui preoccuparsi. Il rivestimento opaco soft-touch aggiunge grip, rendendola una scelta eccellente per un uso quotidiano.

🌱 Questa borraccia riutilizzabile non è solo pratica e sicura, ma anche ecologica. Realizzata in plastica Recyclon senza BPA, non tossica e carbon neutral, è anche resistente agli odori, mantenendo le bevande fresche e saporite. È una scelta sostenibile che contribuisce a ridurre i rifiuti di plastica senza compromettere stile o funzionalità.