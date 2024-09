Borraccia Ion8 Antiperdita da 500ml, Facile da Aprire e Lavabile in Lavastoviglie, Senza BPA, Con Maniglia e Serratura Sicura, Blu

13,99€

💧 Scopri il compagno di idratazione perfetto con la nostra Bottiglia d’Acqua Slim Ion8. Questa bottiglia d’acqua al 100% anti-perdite e senza BPA mantiene le tue bevande fresche e saporite per tutto il giorno. Ideale per la scuola, l’ufficio, l’idratazione on-the-go o le avventure all’aperto.

🏃‍♂️ Continua a muoverti mentre bevi. Il coperchio igienico del beccuccio si apre con un solo dito e si blocca per la sicurezza. Il coperchio si apre completamente, consentendoti di guardare avanti in sicurezza. Che tu stia correndo, facendo escursioni o semplicemente affrontando una giornata frenetica, questa bottiglia d’acqua è progettata per adattarsi perfettamente alle tue escursioni, alle sessioni in palestra, agli spostamenti quotidiani e alla tua vita scolastica o lavorativa.

🎒 Perfettamente portatile, il design sottile di questa bottiglia Ion8 si adatta a qualsiasi portabicchieri o zaino. Ha la larghezza di una lattina, rendendola la tua compagna di viaggio perfetta. Che tu sia in macchina, a un picnic o semplicemente a casa, questa resistente bottiglia d’acqua ha coperto ogni tua esigenza. Inoltre, il manico integrato è nascosto nel coperchio, rendendolo sempre pronto all’uso.

🧽 Lavabile in lavastoviglie e facile da pulire, questa bottiglia d’acqua in plastica Recyclon, inodore, mantiene le tue bevande fresche e ricche di sapore. La superficie soft-touch opacizzata offre una presa comoda, rendendola una scelta ideale per un uso quotidiano.

🌱 Questa bottiglia d’acqua riutilizzabile non è solo pratica e sicura, ma anche ecologica. Realizzata in plastica Recyclon priva di BPA, non tossica e neutra in carbonio, è una scelta sostenibile che contribuisce a ridurre i rifiuti di plastica senza compromettere stile o funzionalità.