Borraccia di Vetro Trasparente Ryaco da 1000ml con Guaina Neoprene Proteggi per Campeggio e Viaggi

550 ml Bottiglia di vetro acqua è prodotto da BPA libero ed ecologico, facile pulizia e sicuro riutilizzo. Il Cap è fatto di BPA-free in polipropilene di plastica.

Il vetro è resistente al calore. Il range di temperatura che la bottiglia d’acqua in grado di sopportare è -10 ℃ a 100 ℃ (-4 ℉ a 210 ℉).

Il bocca diametro è 3cm. Il coperchio è facile da girare on / off e perfetta tenuta 100%. Super durevole non slip custodia in neoprene offre una presa sicura e protegge bottiglia contro la rottura.

La dimensione è 21,5cm*6,5cm. bottiglia d’acqua di capacità di 18oz è perfetta per il campeggio, l’escursionismo, il viaggio, lo yoga, la cucina, la sede, l’ufficio e la scuola.

Facile da lavare: il vetro è super liscio, Cosa che permette di lavarlo semplicemente con acqua. Due spazzole sono incluse, per una semplice pulizia. Pulizia manuale è consigliata.