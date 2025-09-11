Borraccia Bambini JARLSON® Acciaio Inox 350ml – Gatto 2, Senza BPA

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 27,95€ – 24,95€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

JARLSON® Borraccia Bambini Acciaio Inox, Bottiglia Termica, Senza BPA, Bottiglia Acqua con Cannuccia, Termos 350 ml (Gatto 2)

Borraccia JARLSON® per Bambini in Acciaio Inox – Gatto 2

Scopri la borraccia JARLSON®, il compagno ideale per le avventure quotidiane dei tuoi bambini! Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa bottiglia termica è progettata per essere un’amica sicura e resistente, perfetta per accompagnare i piccoli in ogni momento della giornata.

Caratteristiche di Sicurezza e Qualità

La nostra borraccia è completamente priva di BPA e ftalati, garantendo così la massima sicurezza per la salute dei bambini. Grazie ai materiali utilizzati, il contatto con il liquido è sempre sicuro e privo di contaminazioni. Inoltre, l’acciaio inox 304 è scelto per le sue straordinarie proprietà, utilizzato comunemente nell’industria alimentare.

Praticità e Facilità d’Uso

Facile da Pulire: Con un’ampia apertura che facilita il lavaggio, la bottiglia è progettata per essere igienica, evitando residui scomodi. Anche la cannuccia in silicone si pulisce facilmente!

Con un’ampia apertura che facilita il lavaggio, la bottiglia è progettata per essere igienica, evitando residui scomodi. Anche la cannuccia in silicone si pulisce facilmente! Isolamento Efficace: Grazie alla tecnologia a doppio isolamento, la tua bevanda rimarrà fredda fino a 12 ore e calda fino a 6 ore, rendendola perfetta per qualsiasi attività!

Design Accattivante e Funzionale

La borraccia è facilmente apribile con una sola mano, ideale per sport, nuoto e ciclismo. La cannuccia di silicone rende il bere un momento piacevole e divertente, sia per ragazze che per ragazzi. Tieni presente che non è adatta a bevande gassate.

Fai felice il tuo bambino e scegli la borraccia JARLSON® – un regalo pratico e sicuro che renderà ogni giorno più speciale! Non aspettare, l’avventura inizia da una buona idratazione!