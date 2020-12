Boro Boro, Obsesionada: il nuovo singolo del rapper insieme a Fred De Palma, pronto a conquistare le radio e le classifiche.

Boro Boro è pronto a conquistare le classifiche italiane con un nuovo singolo insieme al re del reggaeton all’italiana, Fred De Palma. Stiamo parlando di Obsesionada, brano pubblicato il 3 dicembre per Virgin Records/Universal Music Italia. Un connubio straordinario tra reggaeton, ovviamente, ma anche musica latina e hip hop tradizionale, più vicini al background tipico dell’ex rapper di X Factor.

Boro Boro, Obsesionada: il nuovo singolo con Fred De Palma

Lo stile unico e inconfondibile del rapper si unisce per l’occasione a quello dell’amico Fred De Palma. Si tratta della prima volta insieme per i due rapper, che hanno dato così vita a un singolo fresco e divertente, basato su un beat originale di Stivenz Beats.

Con questo pezzo l’artista chiude un 2020 professionalmente ricco di soddisfazioni, che gli ha permesso di imporsi come uno dei più affermati rappresentanti della nuova scena hip hop e latin italiana, grazie anche a Caldo, progetto in collaborazione con un altro amico, Mambolosco.

Ecco il lyric video e il testo di Obsesionada:

Il significato di Obsesionada

Il brano del rapper torinese e di Fred De Palma è leggero e coinvolgente, incentrato sul lato più frivolo di una storia d’amore. Un pezzo forse più adatto all’estate, che arriva in un momento particolarmente delicato e difficile per il paese, a ridosso del Natale più atipico degli ultimi 70 anni. Ma anche per questo, per quest’esigenza di leggerezza, di gioia e di allegria, il suo successo è praticamente assicurato.

Chi è Boro Boro

Federico Orecchia, questo il suo vero nome, è un rapper torinese classe 1996. Cresciuto a pane e musica hip hop nella piaizzetta del quartiere, ha iniziato la propria carriera a 17 anni all’interno del collettivo Iskido Gang. Ha in passato partecipato anche a X Factor, e ha collaborato con il calciatore Moise Kean nel brano Drop the Money.