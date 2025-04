Boris Becker e la teoria del complotto su Hitler: “Il mio post è stato male interpretato”

L’ex tennista tedesco Boris Becker è stato coinvolto in una controversia mediatica dopo aver condiviso un post sui social riguardante la morte di Adolf Hitler. Attraverso il suo avvocato, Becker si è scusato chiarendo che si è trattato di un malinteso.

Becker, ex numero 1 nel ranking mondiale, ha ripubblicato su X (prima conosciuto come Twitter) un post di un utente che affermava che Hitler non fosse morto nel 1945, ma si fosse trasferito in Argentina dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel suo commento, ha espresso stupore riguardo a ciò che aveva appreso dai film riguardo alla morte di Hitler.

L’avvocato di Becker ha poi dichiarato all’agenzia stampa tedesca dpa che il tennista non intendeva supportare il messaggio originale, che veicolava una teoria del complotto, ma stava semplicemente rispondendo in modo critico ai film che raccontano la storia. Ha anche evidenziato che Becker si è “pentito” della condivisione del post e lo ha cancellato subito dopo, poiché il suo messaggio era stato frainteso.

Nonostante le varie teorie che circolano in rete e la realtà che alcuni nazionalsocialisti si siano effettivamente rifugiati in Argentina dopo la guerra, è accertato che Hitler sia morto il 30 aprile 1945 nel bunker della Cancelleria del Reich a Berlino, e il suo corpo carbonizzato è stato rinvenuto da testimoni.