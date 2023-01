Borgosesia, vendite 2022 in rialzo del 32%

– Il Gruppo Borgosesia, grazie anche al primo concreto contributo offerto da Green Soluzioni Immobiliari, chiude il 2022 con vendite immobiliari, comprensive dei preliminari, pari a 28,8 milioni di euro, dato che si confronta con quello di 21,8 milioni del 2021, mettendo in evidenza un incremento di circa il 32%.

Le azioni Borgosesia hanno avviato a prima seduta dell’anno in rialzo dello 0,85% a 0,714 euro, dopo aver chiuso il 2022 in vantaggio di circa il 15%. La tendenza di breve è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,714 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,714. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,714.