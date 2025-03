Borgo Parrini, il villaggio più colorato della Sicilia

Nel cuore della Sicilia, vicino a Palermo, si trova Borgo Parrini, un piccolo borgo con circa venti abitanti, noto per le sue case colorate e l’architettura ispirata ad Antoni Gaudí. Le origini risalgono al XVII secolo, quando i Gesuiti acquistarono terreni per attività agricole, costruendo una chiesa dedicata a Maria Santissima del Rosario che diede vita al villaggio. Dopo la soppressione dei Gesuiti, Borgo Parrini passò a Henri d’Orléans, ma nel secondo dopoguerra iniziò a spopolarsi, lasciando il borgo in abbandono.

La rinascita del borgo è iniziata negli anni ’90 grazie a Giuseppe Gaglio, che ha ristrutturato proprietà abbandonate, riportando colori vivaci e un’atmosfera ispirata al modernismo catalano. Questo ha reso Borgo Parrini una meta ambita per turisti e artisti. Tra le attrazioni, le case decorate, la Chiesa di Maria Santissima del Rosario e un’esposizione dedicata al Carretto Siciliano spiccano per il loro valore artistico. Il borgo è anche un luogo di eventi culturali e feste popolari che celebrano la cultura siciliana.

Borgo Parrini è facilmente raggiungibile in auto da Palermo o Trapani, o in treno con la stazione più vicina a Partinico, a due chilometri di distanza. Non si può lasciare il borgo senza assaporare i piatti tipici siciliani, come la pasta con le sarde e i dolci di ricotta, oltre ai vini pregiati della zona, continuando la tradizione vitivinicola avviata dai Gesuiti. Borgo Parrini rappresenta quindi un mix di storia, arte e gastronomia, rendendolo un luogo affascinante da visitare.