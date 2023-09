'Borgo in Rosa', domenica kermesse su parità di genere ad Anguillara Sabazia

Rosa come empowerment, rosa come creatività, rosa come cultura, rosa come coraggio imprenditoriale. Rosa come una rete capace di abbracciare tutte e tutti, capace di includere e sostenere. Domenica 1 ottobre Anguillara Sabazia (Roma) si tinge di pink e si trasforma in “Borgo in Rosa”. Un’iniziativa promossa dall’associazione Borgo Vivo APS che ha raccolto il sostegno delle realtà che abitano e vivono il borgo antico di Anguillara Sabazia durante tutto l’anno. Una kermesse completamente gratuita lunga un giorno che con dibattiti, talk laboratori e spettacoli coinvolgerà voci diverse, tra cui giornaliste, scrittrici, educatrici, artiste, attrici e attiviste. Un evento intergenerazionale che si avvale della preziosa partecipazione della Rete degli Studenti di Bracciano. L’iniziativa mira a valorizzare l’autodeterminazione, la lotta contro le diseguaglianze di genere e la promozione della salute femminile. Esperienze di empowerment e parità di genere: per un futuro più inclusivo e lo sviluppo di una società solidale e partecipata, in cui le donne possano trovare una rete di sostegno nel percorso di crescita personale.

Lotta agli stereotipi: attraverso potenti racconti di esperienze personali e spettacoli su tematiche e sfide quotidiane quali maternità, leadership, corpo e successo. Arte, Cultura e Creatività: workshop, laboratori creativi, musica, fotografia, teatro saranno la parte coinvolgente della manifestazione, promuovendo connessioni e nuove esperienze. Il Festival Borgo in Rosa, alla sua prima edizione diventa l’occasione per ricordare come il Rosa sia il colore che ha permesso al piccolo borgo che si affaccia sul lago di rinascere: la maggior parte delle nuove attività imprenditoriali e creative del centro storico è stata promossa da giovani donne che non hanno avuto paura di rischiare e hanno investito le proprie risorse sulla rinascita del Borgo di Anguillara Sabazia, per lungo tempo disabitato nelle attività e attraversato da moltissime persone soltanto nei periodi estivi.

L’evento avrà luogo il 1° ottobre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, ad Anguillara Sabazia (RM) presso la Piazza del Comune e il Giardino di Federica Mangiapelo. “Borgo in Rosa rappresenta un progetto a lungo termine e un lavoro quotidiano che non si esaurirà con il festival ma che in questa occasione vuole esplorare e diffondere tematiche cruciali legate all’empowerment delle donne, al loro coinvolgimento strutturale nella società e al loro benessere. L’obiettivo è anche quello di creare connessioni e sostegno, sfidare gli stereotipi e dialogare su un futuro più equo e paritario. Partendo proprio dalla rete che si è creata tra le creative e le professioniste che hanno deciso di avviare la loro attività al Borgo”, dichiara la Presidentessa Giosiana Giuliani.