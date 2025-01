Borghi romantici per San Valentino in Lombardia

La Lombardia offre non solo città vivaci e laghi incantevoli, ma anche borghi pittoreschi perfetti per una fuga romantica, soprattutto in occasione di San Valentino. Tra i cinque borghi consigliati, spicca Sirmione, affacciata sul Lago di Garda. Qui, le strade storiche, i ristoranti intimi e la visita alla Rocca Scaligera rendono il soggiorno memorabile. Le Grotte di Catullo e le rinomate terme offrono un’opportunità per relax e cultura.

Bellagio, la “Perla del Lago di Como”, è un altro gioiello, famoso per la sua vista mozzafiato e i giardini di Villa Melzi. Le stradine acciottolate e i caffè con vista lago rendono l’atmosfera romantica, ideale per una cena a lume di candela.

San Pellegrino Terme è rinomata per il suo stile Art Nouveau e le acque termali. Gli edifici storici come il Grand Hotel e il Casino Municipale conferiscono charme al borgo; le QC Terme sono perfette per una giornata di benessere in coppia, seguita da una cena con piatti tipici.

Varenna, sul Lago di Como, offre tranquillità e bellezze naturali, come la Passeggiata degli Innamorati e Villa Monastero, con il suo giardino botanico. È l’ideale per chi cerca un ambiente sereno per celebrare l’amore.

Infine, Gromo, meno conosciuto, cela un centro storico medievale con il Castello Ginami e la suggestiva Piazza Dante. Immerso nella natura, offre ottimi sentieri escursionistici e piatti tipici bergamaschi che concludono alla perfezione un soggiorno da fiaba. Questi borghi rappresentano scelte romantiche per una fuga indimenticabile in Lombardia.