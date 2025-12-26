Il Veneto è una regione che offre moltissimo ai visitatori, non solo per le sue città d’arte e località famose, ma anche per i suoi numerosi borghi nascosti, che sorprendono anche chi crede di conoscerla già. La selezione dei borghi più belli del Veneto, iscritti nell’elenco ufficiale dei Borghi più belli d’Italia, è un itinerario perfetto per scoprire la regione con calma.

Uno di questi borghi è Arquà Petrarca, adagiato sui Colli Euganei, in provincia di Padova, dove visse il poeta Francesco Petrarca. Il centro conserva l’impianto medievale con vicoli in salita, case in trachite e corti rustiche perfettamente integrate nel paesaggio collinare.

Altro borgo degno di nota è Asolo, in provincia di Treviso, soprannominata la “Città dei cento orizzonti” da Giosuè Carducci, che vanta un passato ricco di suggestioni rinascimentali e veneziane.

Borghetto, frazione di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, è un borgo fluviale sorto nel Medioevo vicino alle fortificazioni scaligere del Ponte Visconteo. Le sue casette ad acqua, i mulini ancora visibili e il fiume Mincio che scorre placido creano un’atmosfera sospesa, perfetta per chi cerca luoghi tranquilli e scenografici.

Cison di Valmarino, situato nelle Prealpi Trevigiane, ha radici antiche e il suo elemento più scenografico è Castelbrando, una delle fortezze più grandi d’Europa, che domina dall’alto il paese e testimonia secoli di storia militare e aristocratica.

Follina, anch’essa in provincia di Treviso, è nota soprattutto per la splendida Abbazia di Santa Maria, gioiello cistercense del XII-XIII secolo. Il paese deve parte del suo sviluppo ai monaci che introdussero la lavorazione della lana, attività che rese Follina un centro tessile di grande importanza.

Malcesine, affacciato sulla sponda veronese del Lago di Garda, è dominato dal castello scaligero, fortificazione che risale all’Alto Medioevo e che ospita oggi un museo naturalistico e storico.

Mel, ora parte del comune di Borgo Valbelluna, conserva un impianto rinascimentale elegante e sorprendentemente armonioso. La piazza principale, Piazza Luciani, è circondata da palazzi signorili con affreschi e portali scolpiti, testimonianza della ricchezza agricola e commerciale della zona nei secoli passati.

Montagnana, in provincia di Padova, è uno dei borghi medievali del Veneto più rappresentativi grazie alla cinta muraria del XIV secolo, tra le meglio conservate d’Europa.

Portobuffolè, al confine tra Veneto e Friuli, è uno dei più raffinati esempi di architettura medievale della Marca Trevigiana.

San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona, è celebre per la Pieve romanica di San Giorgio, considerata uno dei monumenti romanici più importanti della regione.

Sottoguda, ai piedi della Marmolada, in provincia di Belluno, è un antico villaggio ladino caratterizzato da tabià, le tradizionali case-fienile in legno e pietra. Il borgo è celebre per i Serrai di Sottoguda, una spettacolare gola naturale che collega il paese a Malga Ciapela, percorribile a piedi o in bici durante la bella stagione.

La regione offre un buon equilibrio tra lavoro, qualità dei servizi e bellezza del territorio. Le città sono dinamiche e ben collegate, mentre i centri più piccoli mantengono una forte identità locale e un ritmo di vita più raccolto.