Borghi e Monti D’aMare Festival 2025: eventi da non perdere

Il mondo dello spettacolo si prepara a vivere un’estate ricca di eventi con il lancio del “Borghi e Monti D’aMare Festival 2025”. Questa iniziativa, promossa dal GAL Tirrenico, intende animare il territorio del comprensorio tirrenico di Messina con una serie di manifestazioni dedicate alla cultura e ai prodotti tipici locali.

Il Festival prenderà il via il 27 luglio con la prima serata del 25° “Castroreale Jazz Festival” e proseguirà fino al 30 agosto, culminando a Mazzarrà Sant’Andrea in un evento di tre giorni dedicato al florovivaismo. L’iniziativa si inserisce nel contesto del riconoscimento della Sicilia come Regione Enogastronomica Europea 2025, mirato a valorizzare le tradizioni e le risorse del territorio.

Durante il Festival si svolgeranno diversi eventi che metteranno in luce l’identità culturale ed enogastronomica della zona, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo turistico e promuovere l’artigianato locale. A promuovere l’iniziativa vi sono il Direttore del GAL, Roberto Sauerborn, e il Presidente, Carmelo Pietrafitta, che presenteranno ufficialmente il programma il 25 luglio alle 11 presso Palazzo Livoti a Mazzarrà Sant’Andrea.

L’intero progetto prevede spettacoli, dibattiti e una rete di collaborazioni fra produttori locali, arricchendo così l’offerta culturale e gastronomica della regione e permettendo ai visitatori di esplorare le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio.