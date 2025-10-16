Borghi Artigiani e Ospitalità Sostenibile in Italia

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo ha partecipato al TTG di Rimini, un evento importante per la promozione del turismo a livello mondiale. Durante la manifestazione, è stato presentato il progetto “Borghi Artigiani”, guidato da Riccardo Natalini, sindaco di Urbisaglia. Questo progetto coinvolge le territoriali di Confartigianato di Terni, Rieti e Viterbo e mira a valorizzare mestieri e tradizioni dei piccoli centri delle zone coinvolte.

È stato anche presentato il nuovo libro del segretario generale Giorgio Menichelli, intitolato “Vai a quel paese – Dal turismo predatorio al turismo sostenibile per imprese e comunità”, pubblicato da I quaderni della Fondazione Germozzi con una prefazione di Carlo Cambi. Riccardo Golota, responsabile del settore Turismo, ha sottolineato l’importanza di coniugare identità, tradizioni e innovazione per il futuro delle comunità. Ha evidenziato come le imprese artigiane, grazie alla loro creatività e radicamento nei territori, contribuiscano a un modello di ospitalità autentico e sostenibile, in grado di generare valore per tutti.

Il TTG 2025 ha offerto un’opportunità per le imprese di incontrare operatori internazionali e leader delle principali aziende del settore. Confartigianato ha ringraziato le aziende partecipanti, tra cui Studio Bioeco SRL, Valoritalia Srl, Movimondo Viaggi, Appload, Wavelock, Marche Active Tourism, IdeeScartate, Cantina dei Colli Ripani, Ristorante Il Gambero, 5Mila Marche e Ludwig Strasse.