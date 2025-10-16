14.7 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Viaggi

Borghi Artigiani e Ospitalità Sostenibile in Italia

Da stranotizie
Borghi Artigiani e Ospitalità Sostenibile in Italia

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo ha partecipato al TTG di Rimini, un evento importante per la promozione del turismo a livello mondiale. Durante la manifestazione, è stato presentato il progetto “Borghi Artigiani”, guidato da Riccardo Natalini, sindaco di Urbisaglia. Questo progetto coinvolge le territoriali di Confartigianato di Terni, Rieti e Viterbo e mira a valorizzare mestieri e tradizioni dei piccoli centri delle zone coinvolte.

È stato anche presentato il nuovo libro del segretario generale Giorgio Menichelli, intitolato “Vai a quel paese – Dal turismo predatorio al turismo sostenibile per imprese e comunità”, pubblicato da I quaderni della Fondazione Germozzi con una prefazione di Carlo Cambi. Riccardo Golota, responsabile del settore Turismo, ha sottolineato l’importanza di coniugare identità, tradizioni e innovazione per il futuro delle comunità. Ha evidenziato come le imprese artigiane, grazie alla loro creatività e radicamento nei territori, contribuiscano a un modello di ospitalità autentico e sostenibile, in grado di generare valore per tutti.

Il TTG 2025 ha offerto un’opportunità per le imprese di incontrare operatori internazionali e leader delle principali aziende del settore. Confartigianato ha ringraziato le aziende partecipanti, tra cui Studio Bioeco SRL, Valoritalia Srl, Movimondo Viaggi, Appload, Wavelock, Marche Active Tourism, IdeeScartate, Cantina dei Colli Ripani, Ristorante Il Gambero, 5Mila Marche e Ludwig Strasse.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Esplosione al Casolare: Ferito il Carabiniere Durante Sgombero
Articolo successivo
Innovazione e Robotica a Maker Faire Roma 2023
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.