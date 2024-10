BOOX presenta Note Air4 C, Palma 2 e Note Max: tre dispositivi ePaper per la creatività e la produttività

BOOX ha lanciato tre nuovi dispositivi ePaper: il Note Air4 C, il Palma 2 e il Note Max, mirati agli utenti professionali e creativi. Questi modelli offrono migliorie significative in termini di prestazioni e funzionalità per un’esperienza utente ottimale.

Il Note Air4 C è un notebook digitale a colori da 10,3 pollici, dotato di tecnologia Kaleido 3, che garantisce una visione nitida e confortevole, perfetto per i creativi e i professionisti. Equipaggiato con un processore Qualcomm Octa-core, offre il 50% di prestazioni in più rispetto al modello precedente. Supportato da 6GB di RAM e dalla tecnologia BOOX Super Refresh, assicura una navigazione fluida. Con Android 13, permette l’accesso a numerose app del Google Play Store e include strumenti avanzati per la scrittura e l’annotazione, come il tool Shape e pennelli intelligenti. Il Note Air4 C è in vendita a €549,99, penna e cover incluse.

Il Palma 2 è un lettore ePaper portatile con display E Ink Carta 1200 da 6,13 pollici e 300 PPI, ideale per la lettura in movimento. Rispetto al suo predecessore, presenta un processore Octa-core, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, permettendo una gestione fluida delle applicazioni. Include anche una fotocamera da 16MP con flash LED per scansionare documenti e immagini rapidamente. Il Palma 2 è disponibile al prezzo di €299,99.

Il Note Max, con uno schermo da 13,3 pollici, è progettato per gestire documenti tecnici complessi, come PDF di grandi dimensioni e progetti accademici. Nonostante le dimensioni, è maneggevole con uno spessore di 4,6mm e un peso contenuto, rendendolo ideale per l’uso professionale. Il processore Octa-core da 2,8GHz e i 6GB di RAM assicurano operazioni reattive e multitasking con schermo diviso. Il Note Max è progettato per leggere e annotare documenti di grandi dimensioni senza affaticare gli occhi.

Questi dispositivi rappresentano il progresso di BOOX verso soluzioni innovative per un’utenza professionale e creativa, migliorando la produttività e l’efficienza.