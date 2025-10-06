Boots: la nuova serie Netflix sul coraggio e l’identità in America

Netflix ha lanciato “Boots”, una serie molto attesa, che si colloca tra le principali novità dell’autunno. Ambientata nei primi anni ’90, in un’America dove l’omosessualità era ancora stigmatizzata, la serie narra la storia di un giovane in cerca della propria identità in un contesto che non gli consente di essere se stesso.

Ispirata al memoir “The Pink Marine” di Greg Cope White, “Boots” è un coming-of-age che si avventura nel mondo dei Marines, mostrando la disciplina e le paure dei protagonisti mentre si formano legami indimenticabili, il tutto con un tocco di ironia.

La trama ruota attorno a Cameron Cope, un ragazzo fresco di diploma, che decide di arruolarsi nei Marines seguendo il suo migliore amico Ray. Tuttavia, Cameron porta con sé un segreto: è gay. In una società che condanna l’omosessualità nell’esercito, questo lo rende vulnerabile e in pericolo. “Boots” segue il suo addestramento, fatto di prove fisiche impegnative e regole rigide. In questo ambiente turbolento, Cameron e i suoi compagni di reclutamento affrontano sfide che vanno oltre la disciplina militare, inclusa la lotta per accettare se stessi e trovare il proprio posto nel mondo. La narrazione mescola momenti di dramma e leggerezza, offrendo uno sguardo sincero sull’adolescenza e il coraggio.

Il cast di “Boots” include Miles Heizer nel ruolo di Cameron, Liam Oh come Ray, Vera Farmiga nei panni della madre di Cameron e Max Parker come il sergente Sullivan, tra gli altri.

La prima stagione, composta da otto episodi di circa un’ora, è disponibile su Netflix dal 9 ottobre 2025. Inizialmente intitolata “The Corps”, la serie ha cambiato nome poco prima della sua uscita.