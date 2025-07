Booster Gold: David Jenkins svela il nuovo progetto HBO Max

HBO Max annuncia un nuovo progetto legato all’universo DC, suscitando grande entusiasmo tra i fan. La piattaforma ha affidato a David Jenkins, noto per la serie cult Our Flag Means Death, la scrittura del pilot di Booster Gold, un adattamento dedicato a uno dei personaggi più iconici e eccentrici dei fumetti DC.

La decisione di sviluppare Booster Gold arriva in un momento chiave, coincidente con il Comic-Con di San Diego, dove numerosi progetti ispirati ai fumetti vengono presentati al pubblico. La sceneggiatura del pilot rappresenta il primo passo verso la realizzazione della serie; se riceverà il via libera, Jenkins diventerà showrunner, continuando così la sua collaborazione con Warner Bros. Discovery dopo la cancellazione della sua precedente serie.

Creata da Dan Jurgens nel 1986, Booster Gold, il cui vero nome è Michael Jon Carter, è un ex promettente giocatore di football di Gotham City che, caduto in disgrazia per il gioco d’azzardo, ruba tecnologia futuristica per costruire la sua carriera da supereroe. Con un carattere carismatico ma spesso opportunista, l’eroe è amato per la sua ironia e il suo abbigliamento caratteristico.

David Jenkins ha già dimostrato di saper mescolare umorismo e narrazione profonda. Il suo impegno in questo nuovo progetto potrebbe dare vita a una versione originale e scanzonata del personaggio, in linea con le recenti direzioni intraprese dall’universo DC. Nonostante le incertezze iniziali, il futuro di Booster Gold si profila come uno degli sviluppi più attesi nel panorama televisivo dei supereroi.