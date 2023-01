Boomerissima, gli ospiti delle prossime due puntate

C’è chi la dava per spacciata, ma Alessia Marcuzzi con Boomerissima è riuscita a conquistare il pubblico di Rai2.

Mercoledì sera, in occasione della terza puntata, ospiterà Giorgio Mastrota, Geppi Cucciari, Mietta e Francesco Paolantoni per la squadra dei Boomer; Lodovica Comello, Francesca Manzini, Riki e Pierpaolo Spollon per la squadra dei Millennial. Tra gli ospiti arriveranno Drusilla Foer, Nek, Corona (la cantante, non Fabrizio!) e Rocco Hunt.

Come sappiamo, le puntate di Boomerissima sono già state tutte registrate e in occasione della quarta – e sulla carta ultima puntata – Alessia Marcuzzi ha avuto il piacere di ospitare altri otto vip. In gara (nella puntata di martedì 31 gennaio) troveremo: Paola Barale, Alessandro Tersigni, Riccardo Rossi e Adriana Volpe per i Boomer; Soleil Sorge, Alessandro Egger, Emanuel Caseiro e Paola Di Benedetto per i Millennial. Fra gli ospiti ci saranno invece gli Effeil 65, Arisa, Alberto Matano, Flavio Insinna, Nino Frassica ed i Boomdabash.

Boomerissima, gli ascolti premiano Alessia Marcuzzi e Rai2 chiede una quinta puntata

Le puntate di Boomerissima sarebbero dovute essere quattro, ma dopo il successo delle prime due, la Rai ha chiesto ad Alessia Marcuzzi di registrarne altre. Ecco cosa ha rivelato TvBlog:

Il prossimo martedì 24 gennaio l’appuntamento è con la terza puntata, quindi sette giorni dopo, il 31 gennaio è la volta di quella che sarebbe dovuta essere la quarta ed ultima puntata, ma così non sarà. TvBlog è in grado di anticiparvi che Boomerissima continuerà anche dopo il Festival di Sanremo. Visti i risultati molto buoni in termini di ascolto, la Rai, entusiasta, ha chiesto al team che confeziona il nuovo varietà di Rai2 di produrre una puntata in più rispetto alle quattro previste, anzi a dire il vero ne sarebbe stata chiesta più di una, ma i tempi ristretti per ora non lo consentono. Boomerissima dunque con Alessia Marcuzzi avrà una quinta puntata che andrà in onda dopo il Festival di Sanremo, presumibilmente martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, naturalmente su Rai2″.