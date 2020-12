I Boomdabash, la band regina del tormentone estivo degli ultimi anni, da ‘Non ti dico no‘ a ‘Mambo Salentino‘ a ‘Karaoke‘ alla hit sanremese ‘Per un milione‘, pubblicano l’11 dicembre la loro prima raccolta, ‘Don’ t worry (Best Of 2005-2020)‘, che contiene però anche tre inediti, tra cui la title-track, che è un incoraggiamento in questi mesi non facili: “Un inno di speranza, piuttosto distante dalle nostre produzioni consuete, che è facile associare al periodo che stiamo vivendo ma che in realtà è stato scritto un anno fa”. La raccolta, chiarisce la prolifica band, non nasce per carenza di inediti (“ne abbiamo talmente tanti che avremmo potuto tranquillamente fare un disco tutto nuovo”) ma per “far scoprire chi sono i Boomdabash prima dell’era dei tormentoni”.

