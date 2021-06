Boomdabash e Baby K, Mohicani: la nuova canzone dell’estate firmata dal gruppo salentino e dalla regina del reggaeton italiano.

Baby K non lascia, ma raddoppia. Nel corso dell’estate 2021 la popstar ha scelto di diventare due volte regina dell’estate, prima lanciando il suo nuovo singolo Pa ti con Omar Montes, una stella della musica spagnola, adesso collaborando con i Boomdabash. Ebbene sì, anche in questa estate il gruppo salentino ha scelto di regalarci la propria hit, e stavolta, dopo i successi con Alessandra Amoroso, ha scelto di affidarsi alla voce della cantante e rapper romana. Il loro nuovo brano è Mohicani.

Boomdabash e Baby K: Mohicani

Il nuovo brano estivo del gruppo raggamuffin e di Claudia è in arrivo dall’11 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il ppezzo è stato presentato dagli stessi artisti. Si tratta di una summer hit in stile reggae pop, con rimandi alla dancehall giamaicana e l’inconfondibile grinta dei Boomdabash, presente in tutte le loro precedenti canzoni di successo.

Atmosfera unica, sound accattivante, ritornello di grande impatto, vincente e contagioso. Un pezzo che si propone come uno dei favoriti per diventare canzone dell’estate in questo periodo di ripresa dopo la pandemia, con la voglia di scatenarsi e divertirsi che ormai pervade l’animo di tutti noi. Di seguito un’anticipazione:

Il significato di Mohicani dei Boomdabash e di Baby K

Stando alle stesse parole del gruppo salentino, Mohicani, come molti dei loro pezzi, intende regalare gioia, felicita e good vibes a tutti noi. La musica ha infatti il potere di unire le persone e distrarci dalle difficoltà quotidiane. Un potere salvifico che ci fa stare bene, magari per un attimo, spesso per diverso tempo. Ci fa innamorare, lenisce i dolori, sodddisfa i nostri appettiti. E da qui nasce Mohicani: “Un brano connotato da un forte desiderio di fiducia e ripartenza verso il futuro, una canozne che porta con sé la speranza di farci tornare a sorridere, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza. Condividere questa nuova avventura con Baby K, artista che stimiamo da molti anni, è per noi un immenso piacere“.

