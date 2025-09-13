Boom occupazionale over 50 in Italia, ecco i dati Istat

Il numero di lavoratori over 50 in Italia ha raggiunto oltre dieci milioni, un traguardo storico. Secondo i dati forniti dall’Istat, mai si era registrato un tale incremento, con una crescita evidente rispetto ai 4,8 milioni di vent’anni fa. Questo fenomeno riflette l’invecchiamento della popolazione e le restrizioni sulle pensioni anticipate, portando anche a un aumento dell’età media degli occupati nel Paese.

Mentre il numero di lavoratori over 50 aumenta, il settore giovanile, ossia gli under 35, registra una flessione, scendendo a 5,3 milioni, un calo significativo rispetto al passato. Questo è in parte dovuto al decremento demografico e ai tempi prolungati necessari per la formazione professionale. Gli over 50 ora rappresentano quasi il 42% del totale dei lavoratori, che ammontano a circa 24,2 milioni, in crescita di 226 mila unità rispetto all’anno precedente.

Il tasso di occupazione dei giovani è diminuito dal 52,4% al 44,3% negli ultimi vent’anni, mentre nei lavoratori tra i 50 e i 64 anni è aumentato dal 42,4% al 66,4%. Inoltre, il Sud Italia registra un’occupazione record, con un tasso del 50,1% tra i 15 e i 64 anni, il più alto dal 2004. Gli occupati nel Mezzogiorno sono cresciuti di 96 mila unità in un anno, raggiungendo 6,5 milioni.

Il governo ha accolto positivamente questi risultati, ma le opposizioni hanno espresso scetticismo, sottolineando che i dati devono essere interpretati con attenzione. Critiche sono arrivate in particolare riguardo la percezione di una propaganda governativa che potrebbe nascondere problematiche più profonde nel mercato del lavoro, come la stagnazione della produttività e salari in stallo.