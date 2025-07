Boom film italiani: il futuro di Rai Cinema tra novità e sfide

Il panorama del cinema italiano mostra segni incoraggianti, con una quota di mercato del 33,6% nei primi sei mesi del 2025 per i film nazionali. In questo contesto, 01 Distribution, parte di Rai Cinema, detiene il 42% di questo mercato, un traguardo che entusiasma Paolo Del Brocco, amministratore delegato della compagnia.

Tuttavia, Del Brocco sottolinea la crisi di alcuni generi tradizionali, come le commedie e i thriller noir, che risultano sempre più marginalizzati a favore delle piattaforme streaming. Inoltre, il film medio, un tempo pilastro del cinema italiano, sta registrando incassi molto contenuti. Anche il mercato dei film americani è in sofferenza, con meno biglietti venduti a causa di eventi come gli scioperi e una crescente saturazione del genere supereroistico.

Nel nuovo listino di 01 Distribution, spiccano diverse novità attese dal pubblico. Tra queste, il prequel di “Mare Fuori”, intitolato “Io sono Rosa Ricci”, diretto da Lyda Patitucci, previsto per il 30 ottobre. Altre opere includono “La variante di Lüneburg” di Gabriele Salvatores, “Ammazzare stanca” di Daniele Vicari, e il western “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, presentato al Festival di Cannes.

Fabio De Luigi esplorerà le dinamiche familiari in “Un bel giorno”, mentre Gabriele Muccino e Paolo Genovese affronteranno crisi di coppia e sentimenti nei loro ultimi film. Nanni Moretti sarà presente con “Succederà questa notte”, mentre Giuseppe Tornatore realizzerà un documentario su Brunello Cucinelli.

Del Brocco conclude parlando della strategia futura, auspicando un’attenzione maggiore verso storie emozionanti e significative. Con circa 800 proposte di film da esaminare annualmente, il focus sarà su opere che possano trovare spazio sia in sala che sulle piattaforme, data la dinamica in evoluzione del mercato degli acquisti cinematografici.