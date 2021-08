Le Olimpiadi degli stadi senza pubblico per l’emergenza Covid-19 saranno ricordate anche per il numero record di spettatori che hanno assistito online alle varie competizioni. I Giochi di Tokyo a porte chiuse infatti hanno registrato un boom di traffico streaming video, che ha doppiato quello di Rio 2016. Il picco medio per l’intero evento è stato di 8,3 Tbps (Terabit per secondo) rispetto ai 3 Tbps raggiunti in Brasile. La rivelazione è stata effettuata da Akamai, piattaforma per la distribuzione di contenuti via internet. L’apice si è avuto sabato 7 agosto: le sfide per le medaglie di baseball, basket e calcio, insieme a diverse finali di atletica, hanno generato un traffico pari a 10 Tbps. Numeri che fanno quasi impallidire i valori toccati durante i Giochi disputati a Rio de Janeiro. In quell’occasione, la punta più alta di traffico è stata di 4,5 Tbps, ricorda Akamai, che ha trasmesso 500 milioni di ore di video da Tokyo per i propri clienti, più del doppio rispetto ai 234 milioni di ore di video trasmessi durante le Olimpiadi sudamericane.

Performance che sembrano ricalcare quelle degli Europei di calcio di quest’estate. Il picco di traffico medio considerando le 51 partite del campionato è stato di 17,5 Tbps, un valore 4 volte superiore ai 4,1 Tbps in media osservati nel torneo del 2016. Il massimo è stato raggiunto durante la finale tra Italia e Inghilterra, che ha sfiorato i 35 Tbps sulla piattaforma di Akamai. I dati indicano che un maggior numero di persone ha guardato questi eventi sportivi dai loro dispositivi personali, come smartphone e smart tv. La società ricorda infatti che per Euro 2020 ha aiutato i propri clienti a trasmettere online quasi 580 milioni di ore di campionato, un numero tre volte superiore alle 164 milioni di ore trasmesse nel 2016. Sebbene il picco di Euro2020 sia stato più del triplo rispetto a Tokyo, il numero di ore totali di streaming dell’Europeo (578 milioni) è stato solo 1,2 volte superiore ai 500 milioni di ore di Tokyo.