Boom di Recuperi di Animali Selvatici in Lucca: Cosa Sapere

Nel territorio lucchese si è registrato un notevole incremento nel recupero di pulli e animali selvatici feriti o orfani, con oltre 100 esemplari soccorsi dai volontari di Anpana Lucca e trasferiti al Cruma di Livorno per le cure e la successiva reimmissione in natura. Questo numero segna un aumento significativo rispetto ai 55 recuperi dello stesso periodo del 2024.

I volontari hanno osservato che, dopo un inizio d’anno tranquillo, da metà maggio a inizio giugno c’è stata una crescita esponenziale dei soccorsi. Le motivazioni di questo aumento non sono del tutto chiare, ma si ipotizza un anticipo nelle nascite di varie specie, fra cui merli, passerotti, cinciallegre, civette e pipistrelli. Spicca anche il recupero di animali di media taglia: negli ultimi giorni, sono stati salvati cinque cuccioli, tra cui un piccolo daino e due caprioli, cifra più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano state recuperate solo due volpi.

Attualmente, la media giornaliera di interventi è di 5-6, ma, secondo Anpana, il picco deve ancora arrivare. Nel 2021, durante la pandemia, si registrò un record di 15 recuperi in un solo giorno. Quest’anno si è notata anche un’impennata nei recuperi di ricci, con sette esemplari portati al Cruma, mentre nel 2024 non erano stati trovati.

Per chi si imbatte in un animale selvatico in difficoltà, Anpana Lucca è contattabile al numero 366 2780347, mentre chi desidera aiutare i volontari è invitato a chiamare negli orari specificati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lanazione.it