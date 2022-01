Boom di prenotazioni online di prestazioni mediche. Dal 2018 a fine 2019 è infatti stato registrato un aumento medio annuo del 5,5%, che con la pandemia da Covid-19 (e dunque da inizio 2020 ad oggi) è arrivato fino all’’8%, con picchi del 25 durante il primo lockdown. È quanto rivela l’analisi realizzata da Eccellenza Medica (attraverso il suo sito specialistico per la gastroenterologia), portale che da oltre 15 anni mette in collegamento pazienti con professionisti e strutture sanitarie di altissima qualità in tutta Italia.

I motivi del trend

«I motivi di questo andamento sono diversi – spiega a Sanità Informazione il General Manager di Eccellenza Medica, Raffaele Bisegna –. Di certo, le difficoltà che la popolazione ha riscontrato nell’usufruire del Servizio sanitario nazionale durante la fase più acuta della pandemia hanno spinto anche persone meno avvezze all’utilizzo di internet a cercare da un servizio come il nostro una risposta alle loro esigenze. Basti pensare che in questi mesi le richieste sono state così numerose che abbiamo avuto difficoltà a gestirle. C’è poi da dire – continua Bisegna – che nel corso degli anni abbiamo potuto verificare, anche attraverso uno studio di valutazione effettuato da un ente esterno specializzato, che il paziente acquisito, ovvero chi non usufruiva della nostra offerta e lo fa per la prima volta, di fronte alla facilità di fruizione e alla qualità del servizio sanitario ricevuto, non torna indietro e continuerà a rivolgersi a noi per le sue eventuali esigenze future».

Le prospettive

Alla luce di queste considerazioni, Eccellenza Medica prevede un ulteriore aumento delle richieste da parte di potenziali pazienti: «Per il prossimo triennio prevediamo un aumento del 9% a fine 2022, del 10 nel 2023 e di 12 punti percentuali nel 2024». Questi numeri sono dettati dal fatto che «la fascia 20-45, la più abituata ad utilizzare internet per comprare beni o usufruire di servizi, si rivolge a noi senza problemi», mentre la pandemia «ha contribuito in maniera determinante a spingere anche fasce d’età meno giovani, e meno avvezze all’utilizzo di internet, a cercare sul web servizi come quello da noi fornito».

Il servizio

Eccellenza Medica mette a disposizione di chiunque abbia bisogno di una visita specialistica, un esame diagnostico o strumentale, di un intervento chirurgico e così via, solo gli «specialisti e le strutture sanitarie di maggior qualità». E lo fa attraverso un lavoro di selezione attento e approfondito: «Controlliamo con scrupolo assoluto i centri medici ed i singoli specialisti, valutandone curriculum, esperienze e soprattutto tecnologie in uso. Questo aspetto ci permette di poter offrire ai pazienti cure presso strutture o medici che rappresentato molto spesso l’eccellenza per la specializzazione di riferimento». Questa attività produce una selezione «davvero accurata». Tant’è che, «delle circa 600 candidature che riceviamo mediamente ogni mese, al termine delle nostre attività di selezione ne accreditiamo circa 50».

Come funziona per i pazienti e per gli specialisti

Lato paziente, usufruire del servizio fornito da Eccellenza Medica è «facile, veloce e completamente gratuito. Basta accedere al sito o utilizzare la nostra App, selezionare la specializzazione, la provincia, il professionista o la struttura e prenotare la singola prestazione medica. Il tutto può essere fatto online ma mettiamo a disposizione della nostra clientela anche un centro unico di prenotazione nazionale, grazie al quale prenotare telefonicamente». È possibile inoltre prenotare tramite l’applicazione di messagistica WhatsApp. Per quanto riguarda invece professionisti e strutture, questi «non possono iscriversi autonomamente al nostro servizio ma devono mandare una candidatura, compilando l’apposito form che si trova su www.eccellenzamedica.it. Provvederemo noi – conclude Bisegna – a ricontattare i diretti interessati, valutare la candidatura e, nel caso in cui sussistano i presupposti, si procederà con l’accreditamento».