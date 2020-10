Ariana Grande ha fatto il suo debutto su TikTok: la cantante ha aperto un account e pubblicato il video di Positions come prima clip.

Ariana Grande è finalmente approdata su TikTok. La popstar americana, una delle poche grandi star che finora si era tenuta lontana dal social cinese, il più amato dai giovanissimi, ha deciso di rompere anche questo tabù per conquistare nuovi record, dopo essere diventata la donna più seguita in assoluto su Instagram. Il primo video caricato dalla cantante è quello dedicato al suo nuovo singolo, Positions: ovviamente, l’artista ha subito ricevuto una pioggia di like dai fan, felicissimi per questa novità.

Ariana Grande arriva su TikTok

Le prime due clip condivise con i fan dalla popstar americana sono dei frammenti tratti dal suo ultimo video musicale, quello di Positions, in cui tra le altre cose si mostra nelle vesti di presidente degli Stati Uniti. Il successo è stato fin da subito clamoroso: entrambi i video hanno ottenuto oltre 10 milioni di views, e in un solo giorno la popstar ha guadagnato oltre 18 milioni di follower sul suo account ufficiale. Numeri da capogiro per il social cinese.

Ariana Grande

Ariana Grande lancia Positions

Positions è il primo singolo estratto dal nuovo omonimo album, in arrivo su tutte le piattaforme e nei negozi il 30 ottobre 2020. All’interno del disco saranno presenti anche tre collaborazioni: una con Doja Cat, una con The Weeknd e una con Ty Dolla $ign. A distanza di un anno dal popolare thank u, next, Ariana è pronta dunque a riconquistare il mercato puntando a nuovi record. Riuscirà a confermarsi un’artista da record anche nella musica oltre che sui social? Lo scopriremo solo tra qualche settimana.