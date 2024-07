Boom di furti nelle case limitrofe, di giorno è un semplice gatto ma di notte diventa un vero e proprio ladro

C’è un gatto che di notte diventa un vero e proprio ladro, si sono registrati un boom di furti nelle case limitrofi ed ecco che cosa ha fatto.

Ci sono dei gatti che hanno un carattere molto particolare e, anzi, sembra che siano molto intelligenti e che riescano quasi a comprenderci e a farsi capire con noi. Poi ci sono gatti che hanno dei comportamenti molto strani come quello di cui vi stiamo per raccontare. Dopo un boom di furti nelle case limitrofe, una donna ha capito che il colpevole era il suo gatto. Cose da non credere, se non ci fossero le prove! Ecco che cosa fa questo gatto. Di giorno un felino assolutamente normale, di notte si trasforma in un topo d’appartamento.

Boom di furti: il gatto ruba la biancheria dei vicini di notte

Siamo nel Galles e Rachel Ward, 34 anni, ha scoperto che il suo gatto nascondeva un lato caratteriale molto particolare. Lui si chiama Marvin, è un gatto nero con gli occhi color ambra che di giorno è adorabile, ma di notte di trasforma nel ladro del quartiere.

Rachel si è svegliata una mattina e ha scoperto un bel bottino nel suo salotto formato da abiti, mutante, magliette e calzini. Non è stato difficile scoprire che cosa era successo perché Marvin si aggirava con fierezza pronto a proteggere quel prezioso bottino.

Inoltre, controllando le telecamere di sicurezza, per avere la certezza assoluta, si sono accorti che è stato proprio Marvin ad entrare dalla porta di notte con la refurtiva in bocca. Lo ha fatto tante volte e con le cose appartenenti ai vicini.

Questa passione di Marvin non si è limitata ad un caso isolato, ma ha continuato a farlo imperterrito per molto tempo. Rachel ha ormai la casa piena di magliette, calzini, strofinacci, pantofole e qualsiasi cosa. Non sa più che cosa fare. Come fare a far smettere un gatto di rubare?

Sembra che Marvin non abbia preferenze di case da colpire o oggetti da rubare. Lo fa e basta, di notte, perché probabilmente lo diverte o pensa in questo modo di portare dei regali alla sua famiglia umana. Rachel ha ammesso che a volte va a cercarla in cerca di gratificazione per quello che ha fatto.

Peccato, però, che tutto questo sia illegale. Che cosa succederà al piccolo ladruncolo? Riuscirà Rachel a fargli passare questa fissa per la biancheria?