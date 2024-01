Boom di furti a natale, anche per quel che riguarda i cani i dati sono sconcertanti!

Anche i cani vengono rapiti ed in maniera più frequente proprio a Natale, alcune razze sono ambitissime!

Per un padrone amorevole la perdita del proprio cane è un trauma indescrivibile, ancor di più quando questo sparisce per mano di malviventi senza scrupoli pronti a portare via un membro della famiglia per soli fini economici. Succede molto spesso, infatti, che dei cuccioli vengano rapiti, ma non solo i cani di età più giovane fanno questa fine, molti cani di razze richieste dal mercato vengono sottratte ai padroni per dare via ad un giro di allevamento illegale che andrà poi ad alimentare un vero e proprio mercato nero di questi animali. Proteggere il nostro animale da questi malviventi è un nostro compito e soprattutto se avessimo un cane di questa razza sarebbe bene tenere gli occhi molto ben aperti.

Sono decine i cani derubati ogni giorno, a natale queste razze sono particolarmente prese di mira!

Ascoltando le ultime notizie appare evidente, così come ogni anno, che i furti aumentino proprio in questo periodo. Molto probabilmente è l’assenza più prolungata da casa a garantire ai malviventi più occasioni, così come lo è anche la ricerca spasmodica del regalo perfetto che molto spesso è rappresentato proprio da un cucciolo e che rende dunque questi animali più facilmente vendibili. Anche se in molti pensano che siano solo i cani piccoli ad essere ricercati e rapiti, la verità è invece un’altra, molte delle razze più ambite sono infatti di taglia più grande, anche se non tutti sono così facili da portare via.

Tra le razze più ambite troviamo gli American Straffordshire Terrier, i Siberiana Husky, i bulldog francesi, i chihuahua, i Labrador ed i Golden Retriever. Queste le razze che sembrano essere prese di mira in modo più accentuato anche in questo finale di 2023. Qualunque sia il nostro cane dovremmo però sempre stare attenti quando lo portiamo fuori perché molto spesso questo genere di rapimenti avviene nei momenti in cui il nostro cane è lasciato libero di giocare, magari al parco o in spiaggia, e viene avvicinato senza che ce ne accorgessimo in un momento di distrazione.

Molti cani hanno un’innata fiducia nell’umano e seppur questo non sia il proprio padrone possono rendere a seguirlo senza difficoltà qualora gli venisse messo fugacemente il collare al collo. Anche nelle abitazioni private i furti sono però molto comuni, soprattutto per cani che vivono da soli in giardino, se ci allontaniamo da casa è dunque meglio lasciare il proprio cane all’interno, evitando così che qualcuno possa avvicinarsi al cancello e portare via un cucciolo, magari troppo giocoso, in modo facile.

Anche lasciare il cane legato fuori dal supermercato non è una buona idea, per altro alcune leggi al vaglio potrebbero rendere questa pratica addirittura illegale così come è da poco successo in terra spagnola. Soprattutto se si ha un cane di razza, quindi, abbassare la guardia è sempre un grave errore e potrebbe costarvi momenti di tristezza infinita davvero incolmabili.