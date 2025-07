Boom di cultura in Italia: musei, concerti e teatri in crescita

Il panorama culturale italiano ha vissuto un’importante rinascita, con il 2024 che si profila come un anno da record per il turismo legato alla cultura. I dati del 21esimo Rapporto annuale “Impresa Cultura” di Federculture mostrano un netto incremento dell’affluenza, che supera i livelli prepandemici.

I musei sono stati i protagonisti assoluti, registrando oltre 60,8 milioni di visitatori, un dato senza precedenti che corrisponde a introiti lordi di 382 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, la crescita è stata del 5,4% e rispetto al 2019 del 11%. Il Colosseo si conferma come il sito più visitato, con un aumento impressionante di quasi il 94% rispetto al 2019.

Il rapporto evidenzia anche la prosperità di altre forme culturali, come il teatro e i concerti, che hanno visto rispettivamente una crescita del 11,6% e del 14,5%. I siti archeologici e i monumenti hanno registrato un aumento del 4,4% rispetto al 2023, contribuendo al successo dell’offerta culturale italiana.

In particolare, le presenze straniere hanno toccato i 254 milioni, con un incremento dell’8,4% rispetto all’anno scorso. Questa crescita solleva però preoccupazioni riguardo al fenomeno dell’overtourism, che impone la necessità di interventi per garantire una gestione sostenibile del turismo.

I festival culturali hanno avuto un ruolo significativo, con oltre 3.000 eventi programmati in tutto il paese, mentre il sostegno finanziario per la cultura ha raggiunto 1,08 miliardi di euro nel corso di un decennio. Le politiche culturali rivestono un’importanza fondamentale per continuare a sostenere e arricchire il patrimonio culturale italiano.