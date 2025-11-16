Boom delle esportazioni italiane nonostante i dazi USA

Negli Stati Uniti si sta assistendo a un cambiamento significativo nella gestione dei dazi su vari beni alimentari importati. L’amministrazione Trump ha deciso di ridurre o azzerare le tariffe su prodotti che non possono essere prodotti in quantità sufficiente nel Paese, dimostrando una volontà di correggere eventuali effetti distorti delle sue politiche.

In Italia, invece, si è alimentato un clima di allarmismo riguardo alle conseguenze negative dei dazi statunitensi sull’export nazionale. Politici come Elly Schlein hanno messo in guardia contro un “rischio devastante” per il lavoro, attribuendo al governo una certa “subalternità”. Giuseppe Conte ha paragonato la situazione a una “Caporetto commerciale”, mentre Paolo Gentiloni ha sottolineato che Italia e Germania erano tra i Paesi più vulnerabili. Anche figure come Maurizio Landini hanno parlato di un serio pericolo per centinaia di posti di lavoro.

Allarmismi come il boicottaggio dei prodotti americani, suggerito da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno contribuito a creare un clima di emergenza economica. Tuttavia, i dati recenti hanno smentito questa narrativa. A settembre, l’export italiano è aumentato del 10,5% su base annua, con un incremento del 35% verso gli Stati Uniti. Questo fenomeno suggerisce che le imprese italiane non solo hanno resistito, ma hanno anche trovato opportunità di crescita, nonostante i timori di contrazione.

In definitiva, la vera debolezza non risiede nelle politiche statunitensi, che evidenziano un approccio pragmatico ai dazi, ma nella tendenza italiana a trasformare ogni aspetto internazionale in un motivo di crisi. La situazione richiede una visione economica più razionale e meno influenzata da allarmismi politici.