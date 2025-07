Boom del turismo: spesa straniera in Italia a 20,9 miliardi

Il turismo internazionale rappresenta un fondamentale settore economico per l’Italia. Secondo il “Rapporto Tourism and Incoming Watch” di Nexi, presentato il 25 giugno 2025, la spesa dei turisti stranieri nel 2024 ha raggiunto la cifra record di 20,9 miliardi di euro, registrando un incremento del 37,9% rispetto al 2022.

Tra i vari gruppi di turisti, gli americani si confermano i principali, con una spesa di 3,8 miliardi di euro, corrispondente al 18,3% del totale. Gli statunitensi si distinguono per la loro fedeltà alle destinazioni italiane, in particolare Roma, Firenze e Venezia, le quali hanno visto un aumento del 69,2% nelle spese tra il 2022 e il 2024.

I turisti del Golfo Arabico, in particolare sauditi ed emiradine, si rivelano i più propensi a spendere per visita, con una spesa media di 913 euro per i sauditi e 822 per gli emiratini, superando di gran lunga i 411 euro della media internazionale. Questi visitatori destinano una parte significativa del loro budget a moda, accessori e gioielleria, segnando un trend crescente nel turismo di lusso in Italia.

Le principali destinazioni italiane attraggono il 74,7% della spesa totale, con città come Roma, Firenze, Venezia e Milano che restano al centro dell’interesse. Inoltre, il rapporto mette in evidenza una crescente stabilizzazione della spesa turistica lungo tutto l’anno, contribuendo così a ridurre la stagionalità e a garantire un afflusso costante di visitatori.