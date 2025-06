Bonus Viaggi Over 60: Scopri Sconti e Opportunità Uniche

Il bonus viaggi per persone over 60 offre sconti significativi sul trasporto e sulle esperienze culturali, mirato a incentivare il turismo tra gli anziani. Questa iniziativa permette agli over 60 di viaggiare in treno e autobus, oltre a partecipare a soggiorni organizzati, con riduzioni fino al 50%.

Il bonus include agevolazioni economiche sui biglietti ferroviari e degli autobus, e su pacchetti vacanza di tour operator che aderiscono all’iniziativa. Le agevolazioni previste variano da sconti per viaggi in treni regionali e a lunga percorrenza a riduzioni per soggiorni in strutture selezionate e voucher per attività culturali, visite guidate ed escursioni.

Possono usufruire del bonus tutti i cittadini italiani di almeno 60 anni, senza vincoli di reddito, anche se alcune regioni possono stabilire criteri preferenziali per i pensionati con un ISEE inferiore a 20.000 euro. La richiesta del bonus può avvenire online attraverso portali regionali o presso gli sportelli comunali e CAF. Alcuni tour operator applicano automaticamente il bonus al momento della prenotazione.

Oltre agli aspetti economici, l’iniziativa si propone di stimolare un’attività culturale e sociale per gli over 60, che spesso si trovano a dover fronteggiare l’isolamento. Visitare nuovi luoghi e partecipare a eventi rappresenta un’opportunità per socializzare e migliorare il benessere psico-fisico.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: alessandria.today