Bonus Stipendi: Vantaggi per chi guadagna fino a 40 mila euro e oneri per redditi superiori a 75 mila

Il taglio del cuneo fiscale e le nuove aliquote Irpef favoriscono i lavoratori con redditi sotto i 35 mila euro e tra 35 e 40 mila euro all’anno. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che circa “1,3 milioni di lavoratori in più” beneficeranno di tali agevolazioni, ampliando il provvedimento che già coinvolge 13 milioni di persone con redditi fino a 35 mila euro. Questa iniziativa, definita come un “bonus stipendi”, mira a diventare strutturale e offre attualmente un incremento di circa 100 euro in busta paga. Le stime del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) indicano che i lavoratori dipendenti in queste fasce di reddito godranno di un vantaggio annuale di circa mille euro.

La legge di bilancio prevede un incremento della base delle detrazioni per lavoro da 1.880 a 1.955 euro. Per i redditi fino a 20.000 euro, è previsto un bonus non tassabile proporzionale al reddito: 7,1% per redditi fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro, e 4,8% tra 15.000 e 20.000 euro. Superati i 20.000 euro, si attua un meccanismo di detrazioni aggiuntive sulla busta paga: 1.000 euro per chi guadagna tra 20.000 e 32.000 euro, con un decalage fino a 40.000 euro.

Tuttavia, il beneficio diminuisce progressivamente all’aumentare del reddito lordo. Chi ha un reddito imponibile superiore ai 75.000 euro subirà una notevole riduzione delle detrazioni, esclusi i rimborsi per le spese sanitarie e i mutui. Ciò avrà inevitabilmente un impatto sulle imposte dovute.

Questi interventi mirano a ridurre il carico fiscale e ad aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori a basso e medio reddito, incentivando anche i consumi interni. L’obiettivo finale del governo è quello di sostenere la crescita economica attraverso un miglioramento delle condizioni dei cittadini, cercando di rendere la misura duratura e contribuendo a una maggiore equità fiscale.