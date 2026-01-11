Bonus scuole paritarie Italia

Il bonus scuole paritarie è una misura di agevolazione rivolta alle famiglie che hanno ragazzi frequentanti scuole paritarie, un tipo di istituti privati riconosciuti dallo Stato e integrati nel sistema nazionale di istruzione pubblica. Le scuole paritarie adottano gli stessi programmi ministeriali della scuola pubblica e rilasciano titoli di studio di pari valore legale. Tuttavia, richiedono il pagamento di una retta mensile per il loro sostentamento.

Il bonus scuole paritarie è destinato alle famiglie con un Isee inferiore a 30.000 euro e si applica agli studenti che frequentano le scuole medie o il primo biennio delle scuole superiori paritarie. La misura prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere le famiglie con redditi medio-bassi e garantire la libertà di scelta educativa.

Le scuole paritarie sono caratterizzate dal fatto di essere gestite privatamente, ma riconosciute dallo Stato, con diplomi e attestazioni di pari valore legale rispetto a quelle delle scuole statali. Gli studenti che le frequentano hanno gli stessi diritti e doveri di quelli delle scuole statali, e le scuole paritarie hanno piena autonomia didattica.

Il bonus paritarie è un contributo economico mirato, con un tetto massimo di 1.500 euro per ogni studente idoneo. L’importo esatto del voucher verrà calcolato sulla base di scaglioni inversamente proporzionali al reddito Isee del nucleo familiare richiedente. La misura sarà gestita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà adottare un decreto attuativo per delineare le procedure operative per accedere alla misura.

Inoltre, la Legge di Bilancio prevede anche l’esonero dal pagamento dell’Imu per le scuole paritarie che operano con criteri di accessibilità economica, e un lieve incremento delle risorse pubbliche per le scuole paritarie, con un fondo paritario di 1,5 milioni di euro dedicato al sostegno delle scuole paritarie italiane all’estero.