Bonus Rotamazione Auto: Fino a 11.000€ e Chi Ne Ha Diritto

Il Governo italiano ha deciso di reindirizzare quasi 600 milioni di euro del Pnrr, originariamente destinati all’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, verso un nuovo bonus per incentivare l’acquisto di veicoli elettrici con rottamazione di auto inquinanti. Il valore del bonus può raggiungere 11.000 euro per chi rottama un veicolo a benzina o diesel fino al 30 giugno 2026.

Questo provvedimento, approvato anche dall’Unione europea, mira a sostituire 39.000 veicoli inquinanti. Il bonus sarà accessibile a tutti i cittadini che rottamano auto inquinanti, con priorità per le persone residenti in aree ad alta inquinamento atmosferico. Sono inclusi anche i veicoli commerciali, permettendo così anche alle micro-imprese di beneficiare dell’incentivo.

Il valore del bonus varia in base all’Isee del richiedente: chi guadagna meno di 30.000 euro annui può ottenere fino a 11.000 euro; per redditi tra 30.000 e 40.000 euro, il bonus massimo scende a 9.000 euro. Coloro che guadagnano oltre 40.000 euro non avranno accesso al contributo. Per le micro-imprese, il bonus sarà del 30% del valore del veicolo, fino a un massimo di 20.000 euro.

Il Governo punta a consolidare la sua strategia ecologica, investendo in iniziative che assicurino un impatto positivo e rapido per il miglioramento della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile.

