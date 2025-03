Bonus Rifiuti: Chi Ha Diritto allo Sconto sulla Tari e Come Richiederlo

In arrivo un sostegno per le famiglie in difficoltà economica relativo agli importi della raccolta dei rifiuti urbani, tramite il bonus rifiuti, ora sbloccato dopo cinque anni. Questo aiuto è previsto per il 25% della Tari o della tariffa corrispettiva. Introdotta nel 2019 con un decreto fiscale, l’agevolazione è destinata a famiglie con Isee fino a 9.530 euro, con un tetto elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli. Il bonus, atteso a marzo, si applicherà alle famiglie più povere, già beneficiarie del bonus sociale sulle bollette, e si sommerà al recente bonus gas.

Attualmente, le famiglie italiane pagano in media 329 euro l’anno per la Tari, un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente, con punte che raggiungono i 600 euro nelle città del Sud e minimi di circa 200 euro in alcune aree del Nord. Lo sconto previsto potrebbe variare tra i 50 e i 150 euro, ma si attendono ulteriori istruzioni operative.

Il decreto stabilisce che l’Arera, l’Autorità per l’energia e l’ambiente, si occuperà dell’attuazione del bonus, considerando il recupero dei costi efficienti. È prevista anche una rimodulazione per altri cittadini, in cui l’Arera introdurrà una componente perequativa per finanziare il bonus sociale rifiuti. L’aggiornamento del metodo tariffario permetterà l’introduzione di meccanismi di gradualità per un periodo di dodici mesi nell’applicazione delle agevolazioni tariffarie, per garantire un supporto più equo ai vari utenti.