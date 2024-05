Bonus psicologo, pochi giorni alla scadenza

Mancano pochi giorni per presentare richiesta per il Bonus psicologo. Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro e si può richiedere già dal 18 marzo inoltrando la propria richiesta sul sito dell’Inps.

Si deve accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e cliccare su “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”; in alternativa c’è il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande per la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio 2024. Dopo questa scadenza sarà stilata una graduatoria per gli aventi diritto, in base alle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato, in via prioritaria, agli utenti con Isee più basso, ma conterà anche l’ordine di arrivo della domanda.

L’ordine nazionale degli psicologi: “C’è bisogno”

“È fondamentale che tutti coloro che necessitano di assistenza psicologica facciano domanda. La volta precedente abbiamo ricevuto oltre 400.000 richieste e prevediamo un numero simile anche quest’anno, a fronte di un finanziamento limitato. Questo dimostra l’esistenza di un bisogno diffuso e urgente di supporto per la salute mentale”. A dichiararlo, ad Orizzonte Scuola è David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (Cnop).

Bonus psicologo: gli importi disponibili

Il contributo è stato introdotto per la prima volta dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Rispetto alla precedente annualità, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo.

Gli importi attribuibili a ciascun richiedente sono variabili in base all’Isee dichiarato. Sono rimborsabili fino a 50 euro a seduta. Fino a 15mila euro di Isee, si potrà beneficiare di un importo massimo stabilito in 1.500 euro; fino a 30mila euro di Isee, l’importo massimo sarà di 1.000 euro per ogni beneficiario; 500 euro invece per Isee tra i 30 e i 50mila euro.