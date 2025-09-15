Bonus Psicologo in Italia: tutto sulla salute mentale accessibile

La salute mentale è tornata sotto i riflettori con il rilancio del Bonus Psicologo, una misura pensata per rendere le terapie psicologiche più accessibili. Da oggi è possibile presentare le domande per ottenere un contributo che copre parzialmente i costi delle sedute di psicoterapia. Le richieste saranno accettate fino al 14 novembre.

Il Bonus è destinato ai cittadini residenti in Italia con un Isee non superiore a 50.000 euro. Il rimborso è di 50 euro per ogni seduta, con un massimo variabile in base al reddito: fino a 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro; fino a 1.000 euro per chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 euro; fino a 500 euro per chi ha un Isee tra 30.000 e 50.000 euro. Ogni persona può richiedere il contributo solo una volta all’anno.

Per presentare la domanda, bisogna collegarsi al sito ufficiale dell’Inps e accedere alla sezione dedicata utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Dopo la scadenza, l’Inps formulerà una graduatoria in base all’Isee e all’ordine di presentazione delle richieste.

Se la domanda viene accettata, i beneficiari riceveranno un codice univoco via SMS o email, da utilizzare per prenotare e pagare le sedute di psicoterapia entro 270 giorni dall’accettazione della domanda. La prima seduta deve essere prenotata entro 60 giorni; in caso contrario, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. Il bonus è valido per sessioni sia in presenza che online, a patto che il professionista scelto sia iscritto all’albo e partecipi all’iniziativa, con l’elenco disponibile sul sito dell’Inps.