Bonus Psicologo 2025: novità su richieste e date importanti

Il Bonus Psicologo 2025, un’iniziativa di supporto psicologico attesa da molti italiani, ha subito un rinvio. La data originariamente prevista per l’apertura delle richieste, il 25 luglio, è stata posticipata a causa di ritardi nella definizione del decreto attuativo necessario per l’assegnazione dei fondi.

Per ottenere il bonus, che può arrivare a un massimo di 1500 euro, è richiesto un ISEE certificato e la registrazione tramite SPID. Il bonus è riservato ai cittadini maggiorenni con un ISEE sotto i 50.000 euro. Chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro può richiedere l’importo massimo, mentre le fasce intermedie di ISEE prevedono importi inferiori, fino a 500 euro per chi ha un ISEE tra i 30.000 e i 50.000 euro. Al di sopra di questa soglia, le richieste non sono ammesse. Le domande previste superano le 400.000, ma il numero di beneficiari effettivi sarà limitato a circa 6.300.

Attualmente, non è stata comunicata una nuova data per la raccolta delle domande, ma si ipotizza una finestra temporale tra fine agosto e inizio settembre. È fondamentale per i richiedenti avere un ISEE aggiornato e presentare la domanda rapidamente, poiché le richieste sono accettate in ordine cronologico.

Il governo, in risposta alle polemiche, ha chiarito che non c’è stata alcuna data ufficiale per l’inizio delle richieste e che il decreto necessario è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti. Un incontro tra il Ministero della Salute e l’INPS è previsto per stabilire le modalità di accesso al bonus.