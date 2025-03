Bonus per Single e Coppie Senza Figli: Tipologie e Beneficiari

I fringe benefit e i contributi per l’affitto degli studenti fuori sede sono alcune delle agevolazioni disponibili per single e coppie senza figli. Questi vantaggi possono arrivare fino a mille euro esentasse, a beneficio di tutti i dipendenti. Le agevolazioni si propongono di supportare le spese quotidiane e di migliorare il benessere economico dei lavoratori, offrendo una forma di compensazione addizionale rispetto allo stipendio base. Gli esempi di fringe benefit possono includere buoni pasto, rimborsi per trasporti o altre spese legate al lavoro. Inoltre, i contributi per l’affitto si dimostrano particolarmente utili per coloro che si trasferiscono per motivi di studio o lavoro, alleviando così il peso finanziario dell’alloggio. Le misure sono concepite per riconoscere e supportare le diverse esigenze dei dipendenti, rendendo il loro pacchetto retributivo più attrattivo e competitivo. In questo modo, le aziende possono anche migliorare la soddisfazione e la retention dei loro collaboratori.