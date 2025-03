Bonus per genitori separati: ultime novità

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha concluso l’istruttoria riguardante la procedura per l’erogazione del bonus destinato ai genitori separati, divorziati o non conviventi. A seguito di questo processo, è stato pubblicato un elenco delle domande che sono state accolte e che ora sono pronte per la liquidazione del contributo. Questo bonus rappresenta un supporto economico per i genitori che vivono situazioni di separazione o divorzio, offrendo un aiuto concreto in un periodo potenzialmente difficile. L’iniziativa mira a sostenere il benessere dei figli e a garantire che i genitori possano affrontare le sfide legate alla gestione della vita familiare in queste circostanze. La pubblicazione dell’elenco delle domande accolte permette ai richiedenti di prendere visione dello stato delle loro pratiche e di ricevere il contributo a cui hanno diritto. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di sostegno alle famiglie, sottolineando l’impegno del governo nel fornire aiuti mirati a chi vive situazioni familiari complesse.