Bonus Patente: sostegno per occupazione giovanile in Italia

Dal 20 ottobre sarà di nuovo attiva la piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per presentare le domande relative al Bonus Patente Autotrasporto. Questa misura, voluta dal Governo e promossa dal sottosegretario Tullio Ferrante, prevede uno stanziamento di 4,7 milioni di euro.

Il contributo è destinato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Coprirà fino all’80% delle spese per la formazione, con un massimo di 2.500 euro per beneficiario, e dovrà essere utilizzato presso enti di formazione accreditati. Le domande saranno accolte finché ci sono risorse disponibili.

Carmela Zuottolo, ex sindaco di San Marzano sul Sarno e attuale responsabile provinciale di Forza Italia per le Attività produttive, ha commentato positivamente l’iniziativa. Ha dichiarato che il Bonus Patente rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i giovani e il settore dell’autotrasporto, che è fondamentale per l’economia italiana.

Come imprenditrice nel trasporto di merci, Zuottolo sottolinea l’importanza di investire nella formazione. Ha anche evidenziato come questa misura possa contribuire a colmare la carenza di autisti qualificati, rendendo più competitivo il sistema produttivo nazionale e sostenendo l’occupazione giovanile.

Zuottolo ha espresso un sincero ringraziamento al sottosegretario Ferrante per l’attenzione dimostrata verso il mondo dell’autotrasporto e delle imprese, confermando così la volontà del Governo di valorizzare un settore essenziale per il futuro professionale dei giovani.